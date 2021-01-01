فيديو | لوكاكو يهين زوجة إبراهيموفيتش والحكم يطرد الأخير في كأس إيطاليا

ديربي مشتعل بين ميلان وإنتر

لحظات شديدة من التوتر في ديربي الغضب بين ميلان وإنتر، في ربع نهائي كأس إيطاليا، جمعت بين الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو.

المهاجم البلجيكي لوكاكو ذهب وجهًا لوجه مع زلاتان في مشادة عنيفة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إنتر.

زملاء مهاجم إنتر نجحوا في تهدئة الموقف بشكل كبير خلال سير المباراة، قبل أن تشتعل الأمور مرة أخرى بعد إطلاق صافرة الشوط الأول.

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إبراهيموفيتش كان في حالة هدوء تامة رغم غضب لوكاكو، حيث كان يكتفي بالرد على عباراته الغاضبة بكلمة "هراء" فقط.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن السبب وراء غضب لوكاكو هو قيام إبرا باستفزازه قائلًا:"عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو".

الحكم باولو فاليري نجح في تهدئة الموقف هو الآخر، بينما حاول أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر مساندة زميله ولكن رفاقه تدخلوا لمنعه.

المعركة استمرت بينهما في النفق الخاص بالملعب، حيث عاد لوكاكو غاضبًا مرة أخرى تجاه النجم السويدي وقام بتوجيه عبارات وإهانات غير لائقة تخص زوجته.

وفي وقت لاحق من المباراة تعرض زلاتان للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بسبب واقعة أخرى، ليكمل ميلان اللقاء بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 59، حيث كان متقدمًا حتى هذه اللحظة بهدف سجله إبراهيموفيتش، قبل أن يقلب إنتر الطاولة ويفوز بهدفين مقابل هدف.

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يذكر أن زلاتان سبق أن لعب بجوار لوكاكو في مانشستر يونايتد، حيث شارك معه في 7 مباريات بقميص الشياطين الحمر.