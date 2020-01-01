لوكاكو: تسجيل الأهداف مخدري

نضجت بعد الرحيل من مانشستر يونايتد..

يؤمن روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، أنه صار أكثر نضجًا منذ مغادرة مانشستر يونايتد والانضمام إلى النيراتزوري في الصيف الماضي، كما نعت تسجيل الأهداف بأنه بمثابة المخدر له.

لوكاكو رحل عن أولد ترافورد إلى سان سيرو في صفقة قياسية وصلت إلى 70 مليون يورو، وقد نجح في إثبات قدراته، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 5 خلال 35 مباراة بمختلف البطولات.

الدولي البلجيكي كان في بث مباشر مع مدربه السابق تيري هنري عبر إنستجرام، وتحدث فيه قائلًا "عندما تنضج، لم يعد الأمر يتعلق بنفسك فقط داخل أرض الملعب.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "تسجيل الأهداف هو مخدري، وهذا ما أعيش عليه، ولكن كلما تقدمت في السن، فعليك أن تستخدم ذكائك، أنا لا أزال أتعلم في هذه اللعبة.".

أتلتيكو مدريد فرط في ضم لاوتارو مقابل 9 مليون يورو فقط

واستطرد "أظن إذا كنت أريد حقًا مساعدة فريقي فينبغي أن أقدم التمريرات الحاسمة ولا يتوقف العطاء عند تسجيل الأهداف فقط، يجب أن يشعر الجميع بالأهمية.".

وأتم في هذا الصدد "إذا لم أتمكن من تسديد الكرة باتجاه الشباك، فإنني سأبحث عن منح زميلي تمريرة يحرز بها هو الهدف.".

في الوقت نفسه، عبّر صاحب الـ27 عامًا عن افتقاده لكرة القدم في ظل العزل الاجتماعي وتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا متمنيًا أن ينتهي هذا الوباء في وقت قريب.

لوكاكو اختتم حديثه قائلًا "الأمر صعب للغاية، أفتقد التنافسية وجلسات التدريب والمباريات واللعب أمام الجماهير.".

يذكر أن مخططات رابطة السيري آ تسير نحو استئناف الكالتشيو في بداية أو منتصف شهر يونيو المقبل على أن ينتهي قبل نهاية شهر أغسطس.

