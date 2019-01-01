لوف يستدعي أولريتش لمنتخب ألمانيا بعد إصابة لينو

رغم عدم مشاركته في نهائي الدوري الأوروبي



قرر يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، استدعاء سفين أولريتش حارس بايرن ميونيخ، بدلاً من زميله السابق بيرند لينو.

ألمانيا تستعد لخوض تصفيات يورو 2020 هذا الشهر، بعد النهاية المخيبة للفريق في دوري الأمم الأوروبية.

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تقارير صحفية أكدت أن بيرند لينو حارس أرسنال، خرج من قائمة المانشافت بسبب الإصابة.

وجاء ذلك رغم عدم مشاركته في نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره المدفعجية 4/1 من تشيلسي الأربعاء الماضي.

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وهو ما دفع لوف للاعتماد على أولريتش، بعد ظهوره بمستوى جيد مع بايرن هذا الموسم، حيث لعب بشكل كبير بسبب الإصابات المتكررة لمانويل نوير.

وتخوض ألمانيا مباراتها القادمة ضد بيلاروسيا في 8 يونيو الجاري، قبل استضافة إستونيا في 11 من نفس الشهر.