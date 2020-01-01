لوف: ألمانيا تقود أوروبا وبايرن ميونخ حسم لقب الدوري

تصريحات مميزة من المدرب الألماني..

أثنى يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على الدور الذي تقوم به بلاده لإعادة الحياة لكرة القدم مرة أخرى بعد فيروس كورونا، مؤكدًا أن الألمان "رواد أوروبا".

الدوري الألماني كان أول بطولة تُستأنف في أوروبا بعد أزمة كورونا بعد تطبيق برتوكول طبي ورياضي صارم، والآن قد لُعبت 4 جولات من المسابقة بدون أي مشاكل.

وبعد نجاح التجربة الألمانية ضلعت الدول الأخرى في تقليد الأمر، ومن المقرر أن تعود الدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا في منتصف شهر يونيو المقبل.

المزيد من الفرق

لوف في تصريحات إعلامية أشاد بالدور الرائد الألماني فيما يتعلق بالتدابير الصحية المتبعة، مُعتبرًا أن كرة القدم في أوروبا باتت رائدة بكل المقاييس.

كما أضاف "كرة القدم بدون مشاعر في المدرجات من قبل الجماهير شيء آخر بالطبع. ولكن أنا معجب بموقف اللاعبين، يمكنك أن تشعر بأنهم في حالة مزاجية جيدة لممارسة الكرة مرة أخرى".

واستطرد "كان توقف النشاط مفيدًا، بالنسبة لي، خرج اللاعبون من هذا الفاصل الطويل ولديهم دوافع كبيرة وأدوا بنفس الصورة كما ولو أن هناك 80 ألف مشجع".

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب البوندسليجا بفارق 10 نقاط عن أقرب الملاحقين بوروسيا دورتموند، ويؤمن لوف أن لقب البطولة قد حُسم للنادي الذي يُدربه مساعده السابق، هانزي فليك.

الناخب الألماني أتم حديثه قائلًا "لقد عادوا من الاستراحة في حالة تركيز شديدة، وأصبحوا بالفعل تحت قيادة فليك فريقًا ينضح بالثقة".

يذكر أن بايرن قد فاز في مواجهته الأخيرة بالدوري على فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة بعد أيام قليلة من الانتصار في الكلاسيكو على دورتموند بهدف نظيف في سيجنال إيدونا بارك.

كما تجدر الإشارة إلى أن كأس الأمم الأوروبية 2020 قد تم تأجيلها لتصبح في صيف 2021 بسبب كورونا، مع احتمالية تقليص عدد الدول المستضيفة إلى 9 بدلًا من 12.