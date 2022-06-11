لوفرو زفوناريك: لوكا مودريتش الجديد في صفوف بايرن ميونخ

من المقرر أن يصل لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا إلى ألمانيا هذا الصيف بعد أن أصبح أصغر قائد لأي فريق في الدرجات الأعلى من الدوريات الأوروبية

تشارك كرواتيا في كأس العالم 2022 ببعض التغييرات في الجيل الأخير لها في المونديال الذي خسر النهائي من فرنسا.

سيغييب إيفان راكيتيتش وماريو ماندجوكيتش وسوباسيتش، فيما سنجد لوكا مودريتش وإيفان بيريشيتش وماتيو كوفاتشيتش.

كل الأنظار تتجه إلى دينامو زغرب في السنوات الأخيرة، حيث كان النادي الأكثر نجاحًا في كرواتيا مكلفًا بشكلٍ عام بإنتاج أكثر اللاعبين الشباب موهبة في البلاد من خلال أكاديميته الشهيرة.

هدف تشيلسي يوسكو جفارديول وجوسيب بريكالو وبورنا سوسا هم نتاج الفترة الأخيرة، ومن المرجح أن يكونوا الدعائم الأساسية للمنتخب الوطني لسنوات قادمة، ولكن لم يعد دينامو وحده المكلف بهذه المهمة.

قد يكون أفضل لاعب شاب كرواتي داخل البلاد هذه الفترة هو سلافين بيلوبو لوفرو زفوناريك، والذي يستعد للرحيل بالفعل إلى خارج الدوري الوطني.

أعلن بايرن ميونخ في سبتمبر 2021 أنه قد حصل على توقيع زفوناريك. بطل ألمانيا وافق على دفع ما يصل إلى مليوني يورو (1.7 مليون جنيه استرليني / 2.1 مليون دولار) لإحضار الشاب إلى بافاريا في صيف عام 2022.

وسيسعد بايرن بالتقدم الذي أحرزه زفوناريك خلال أول موسم كامل له في دوري الدرجة الأولى، بعد أن أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة زوران زيكيتش على الرغم من غيابه بسبب بعض الإصابات.

كان اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مثيرًا للإعجاب، حتى أنه حصل شارة القيادة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

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قال زيكيتش رئيس سلافين ، لجول: "لم أعطيها له من أجل المتعة - لقد استحقها. لقد أحرز تقدمًا مذهلاً.

"تحدثت إلى جوران باراكي، البالغ من العمر 35 عامًا وكان قائد الفريق قبل لوفرو. أخبرته أنني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للوفرو، وأنه يجب أن يرتدي شارة القيادة، حيث أنه يستحق ذلك. أجاب أنها فكرة رائعة. كان ذلك كافيًا."

كان قرار زفوناريك الرحيل عن النادي الذي كان جزءًا منه منذ سن الحادية عشر قرارًا قياسيًا أيضًا.

بعمر 16 عامًا و 351 يومًا، أصبح الشبا أصغر لاعب على الإطلاق يقود فريقًا أوروبيًا من الدرجة الأولى، متغلبًا على الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به مدافع برينتفورد كريستوفر آجير في نادي IK Start في النرويج.

Nice finish from Lovro Zvonarek (2005) for his first goal of the season on Saturday.



The Slaven Belupo midfielder, who has been likened to Luka Modric in his native Croatia, has already agreed a deal to join Bayern Munich this summer.#NXGN pic.twitter.com/nV04Ot7gJX — Tom Maston (@TomMaston) January 30, 2022

ليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها زفوناريك التاريخ في حياته المهنية القصيرة.

في ظهوره الثاني فقط مع سلافين، وفي اليوم الأخير من موسم 2020-21 عندما لم يكن بقاء فريق كوبريفنيكا آمنًا بعد، وجد الشباك ضد إن كي فارازدين لضمان بقاء فريقه في الدرجة الأولى. .

بعد أسبوعين فقط من عيد ميلاده السادس عشر، كان أصغر هداف في تاريخ الدوري، متفوقًا على الرقم القياسي للاعب برشلونة وميلان السابق ألين هاليلوفيتش.

دعم ذلك بثلاثة أهداف أخرى في 20 مباراة خاضها هذا الموسم، وعلى الرغم من بلوغه 17 عامًا فقط في 8 مايو، فهو مساهم رئيسي في فريق تجنب مرة أخرى بفارق ضئيل الهبوط في 2021-22.

ثنائيته مع هداف البطولة إيفان كرستانوفيتش، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا ويبلغ من العمر 22 عامًا كانت رائعة.

قال لـ Sportske Novosti: "أشعر بالراحة. في غرفة الملابس، لا أشعر أنني أصغر سناً على الإطلاق. لا تظهر الفروق العمرية، ونحن مجموعة جيدة ".

يمتلك النضج والعقلية لجعله في مستوى أعلى، لكن هل يمتلك زفوناريك الموهبة؟

يبلغ طوله 180 سم وهو طويل القامة بالنسبة لصانع ألعاب، لكنه قادر على استخدام قدراته البدنية للتقدم إلى الأمام واختبار دفاعات الخصم، بينما يمتلك جودة في التمرير.

يوضح زيكيتش: "نحن نضعه في العديد من المراكز المختلفة حتى يكون مستعدًا للعب في بطولات دوري أفضل. لعب كثيرًا هذا العام في المركز رقم 10، لكن يمكنه تغطية أي مركز. جربناه أيضًا في خط الوسط، وحتى كمهاجم ثان.

"يتحرك بشكل جيد للغاية بدون الكرة، ولكن حتى مع الكرة فهو يعرف دائمًا ما يجب القيام به. لديه توقيت رائع لتمريراته ويلعب دائمًا بشكل عمودي.

"أجد صعوبة في العثور على الكلمات لوصف لوفرو. إنه موهوب للغاية وذكي للغاية، ومحترف بشكل غير عادي، ولديه فهم كبير لكل شيء."

على الرغم من اختلاف الشكل بينهما، تم مقارنته بمودريتش، ومن المتوقع على الأقل أن يصبح زفوناريك قائدًا للمنتخب الوطني بنفس الطريقة التي كان بها نجم ريال مدريد على مدار العقد الماضي.

للقيام بذلك، سيتعين عليه الحفاظ على تطوره في باين ميونخ، حيث من المتوقع أن يلعب لفريق بايرن الرديف في الدرجة الرابعة خلال عامه الأول في النادي.

يقول زيكيتش: "لقد اختار نادٍ عظيم. ربما لا يكون مستعدًا للفريق الأول بعد، لكنه بالتأكيد سيكون كذلك في غضون عام أو عامين.

"كنت آمل أن يتمكن من البقاء هنا لمدة عام آخر، لكن من الواضح أن ذلك يعتمد على بايرن (السماح له بالعودة على سبيل الإعارة)."

بغض النظر عن المكان الذي يلعب فيه زفوناريك في 2022-23، فقد تم الآن بناء مستقبل له ليصبح نجماً من نجوم الجيل الكرواتي.

إذا تمكن من الوصول إلى مستوى مشابه لبعض أسلافه، فإن شراء بايرن ميونخ له بقيمة 2 مليون يورو سيعد واحدًا من أفضل الصفقات على الإطلاق.