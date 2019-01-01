لوفتوس تشيك يخضع لجراحة ناجحة في وتر أكيليس

اللاعب الشاب روبن لوفتوس تشيك يخضع لعملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس عقب إصابته الأخيرة مع تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

خضع اللاعب الإنجليزي الشاب لوفتوس تشيك نجم فريق تشيلسي لعملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس مساء الأمس الخميس.

جاء هذا بحسب ما ذكر نادي تشيلسي في بيان رسمي لم يحدد من خلاله الفترة المقدرة لعلاج اللاعب أو لعودته للملاعب.

خياران لا ثالث لهما يا هازارد 👌

حب جمهور تشيلسي ♥ أو بطولات ريال مدريد 🏆



(🖌️🎨: @omomani ) pic.twitter.com/JlDMlgLUNq — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وكتب تشيلسي في بيانه: "روبن خضع لعملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس ليلة الأمس الخميس، لكنه سيغيب عن نهائي الدوري الأوروبي".

وأضاف: "اللاعب سيغيب كذلك عن مباريات المنتخب الإنجليزي في الصيف المقبل، وسيمضي الفترة المقبلة في التأهيل والعلاج من أجل استئناف التدريبات في أسرع وقت ممكن".

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ويعد تشيك واحدًا من أهم مواهب تشيلسي في الفترة الأخيرة، حيث اعتمد عليه المدرب ماوريزيو ساري كثيرًا كأساسيًا هذا الموسم.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد لفت أنظار العديد من كبار القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة وكان من المتوقع أن يحدث صراع عليه في سوق الانتقالات المقبل.