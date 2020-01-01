لوشيسكو يحسم مستقبل جوميس مع الهلال

أكدت تقارير صحفية سعودية رغبة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس لعام إضافي مع الفريق.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن لوشيسكو طالب إدارة الزعيم بالإبقاء على المحترف الفرنسي على أقل تقدير للموسم المقبل.

وينتهي عقد جوميس مع الفريق الهلالي بنهاية الموسم الجاري 2019\2020، ولم تبحث الإدارة حتى الآن موقفها من تجديد عقده.

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ويُحيط الغموض بمستقبل جوميس مع الزعيم، حيث تحدثت تقارير محلية عن وجود رغبة للاعبي في العودة إلى الدوري التركي بنهاية الموسم.

وقد يلقى هذا الاقتراح قبولاً كبيرًا لدى الوسط الهلالي خاصة في ظل المستويات الفنية التي يُقدمها مع الفريق منذ وصوله.

جوميس كان له دورًا حاسمًا في البطولة الآسيوية كهداف لدوري أبطال آسيا الأخيرة في نسخة 2019 وكأفضل لاعب في البطولة التي حققها الهلال بعد غياب 16 عاماً عن آخر بطولة آسيوية حققها موسم 2002.

وساهم جوميس أيضًا في تحقيق حلم المشاركة في بطولة العالم للأندية، التي حقق فيها الهلال المركز الرابع، مسجلاً خلالها هدفين أمام الترجي التونسي ومونتيري المكسيكي.