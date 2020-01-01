لوشيسكو: تمكنا من حصد 3 نقاط هامة أمام الوحدة القوي

الهلال السعودي يتصدر الدوري

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، عن فوز فريقه على الوحدة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال حقق الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوشيسكو في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "المباراة أمام الوحدة كانت صعبة، وحققنا فوزًا هامًا على فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة.

وأضاف: "بعد تحقيق النتائج الإيجابية لن نغير أسلوبنا في الفترة المقبلة، وبكل تأكيد طريقتنا بها بعض الخطورة ولكن هي السبب في النتائج الإيجابية".

وتابع لوشيسكو: "ضغطنا في الأمام على الوحدة من أجل خلف فرص تهديف ونجحنا في ذلك وحصدنا الـ3 نقاط في مباراة صعبة جدًا".

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 30 نقطة ويتبقى له مباراة عن وصيفه النصر الذي يتساوى معه في النقاط.