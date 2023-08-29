شقيقة ريس جيمس تتصدر المشهد هذا العام

تمكنت النجمة الشابة لورين جيمس، من حرمان زميلتها في منتخب إنجلترا لورين هيمب من الفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في 2023 من رابطة اللاعبين المحترفين للسيدات.

وحرمت بذلك لورين زميلتها من تحقيق الجائزة للمرة الخامسة في مسيرتها، حيث تم تكريم مهاجمة تشيلسي بعد تألقها في الدوري الإنجليزي للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الماضي.

وتأتي هذه الجائزة لشقيقة ريس جيمس ظهير تشيلسي، بعد الموسم المبهر الذي قامت به على مستوى الأندية وكذلك منتخب بلادها، حيث تم ترشيحها في 3 مرات وفعلت ما يكفي للحصول على الجائزة هذه المرة.

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ونجحت مهاجمة تشيلسي في مساعدة فريقها على تحقيق ثنائية دوري السوبر الإنجليزي وكأس الاتحاد بتسجيل ثمانية أهداف ولعب خمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وكانت تطمح زميلتها لورين هيمب لاعبة مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا في الحصول على الجائزة الخامسة لها، ولكن تفوق جيمس جعلها تقع في المرتبة الأولى.

وتفوقت النجمة الشابة على العديد من اللاعبين مثل لورا بليندكيلد من أستون فيلا، ميسي بو يكرنز من ليفربول، ومايا لو تيسييه لاعبة مانشستر يونايتد وكاتي روبنسون من برايتون.