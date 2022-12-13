لوريس يكشف تفاصيل حديثه مع هاري كين بعد ركلة جزاء مباراة فرنسا وإنجلترا

حارس منتخب الديوك تطرق إلى الحديث الذي دار بينه وبين هاري كين على هامش ركلة الجزاء التي أهدرها الأخير

أدلى الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى منتخب الديوك بتصريحات عديدة قبل مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 والتي تعد الخطوة قبل الأخيرة للديوك للحفاظ على لقبهم في 2018.

وتطرق لويريس إلى مباراة إنجلترا في ربع النهائي، وكيف رأى إهدار نجم منتخب الأسود الثلاثة وزميله في توتنهام هاري كين لركلة الجزاء الثانية التي كان تسجيلها كفيلًا بتعديل الكفة لصالح "مهد كرة القدم".

وقال لوريس عن حواره مع هاري كين بعد المباراة: "لم يكن من السهل العثور على الكلمات عندما تحدثت إلى هاري كين!".

وأضاف: "كان وقتًا عصيبًا، لكن يجب أن يكون فخورًا بما قدمه لإنجلترا في كأس العالم".