لوريس: الفوز بتسعة لاعبين صعب ولا نلوم أحدًا

هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام يرفض تحميل زملائه في الفريق مسؤولية الخسارة أمام فريق بورنموث اليوم في البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير عن انزعاجه من خسارة فريقه اليوم أمام بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها أنه لا يجب لوم أي لاعب نتيجة المباراة عقب الخسارة أمام بورنموث.

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وقال لوريس: "الحصول على نقطة وحيدة كانت ستكون عظيمة للغاية بالنسبة لنا، لكننا جئنا من أجل تحقيق الفوز بالثلاث نقاط وبدأنا المباراة بشكل جيد أهدرنا أكثر من فرصة، لكن المباراة انتهت بحصولنا على طردين".

وأضاف: "لقد حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا حتى اللحظات الأخيرة وأخرجنا كل المجهود الممكن بالنسبة لفريق لا يزال يلعب في البطولات الأوروبية، سنحاول الفوز في المباراة الأخيرة وتأكيد الصعود لدوري الأبطال".

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وأكمل: "لا يجب أن يتم تحميل مسؤولية البطاقات الحمراء لأي لاعب، الجميع حاول تقديم أفضل ما لديه، لدينا مباراة واحدة متبقية وسنحاول الفوز بها".

جدير بالذكر أن هدف المباراة الوحيد كان قد تم تسجيله عن طريق ناثان أكي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من ركلة ركنية.