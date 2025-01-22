"ما فعلناه عادة سيئة" .. لوران بلان يسخر من أسلوبه أمام الشباب ويكشف سبب غضبه من نجولو كانتي!

المدرب الفرنسي يتحدث عن الانتصار على الشباب

سخر المدرب الفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من الأسلوب الذي استخدمه أمام الشباب، كاشفًا عن سبب غضبه من نجولو كانتي لاعب وسط النمور.

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وحقق الاتحاد الفوز على نظيره الشباب بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بلان ضاحكًا خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "العودة إلى الخلف بعد التقدم في النتيجة عادة سيئة، وسجلنا هدفين وهدف ملغي وارتكبنا خطأ سريع بعد تسجيل الهدف الثاني، ولم نلعب مباراة كبيرة لأننا واجهنا فريقًا قويًا".

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وواصل: "استحقينا الفوز، والوضع كان صعبًا بسبب الإرهاق البدني، ولعبنا 120 دقيقة ضد الهلال، وبعد ذلك مواجهتين كان من الصعب علينا استرجاع طاقتنا".

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته كاشفًا سبب غضبه بعد حديثه مع نجولو كانتي: "كانتي أكد لي خلال الشوط الثاني، على أنه ليس متأكدًا من عدم قدرته على استكمال المواجهة، وهو أفضل محور دفاعي في الدوري، وعندما احتاجه الفريق كان رائعًا، وتعرض لكدمة وأتمنى أن تكون خفيفة ويستطيع المشاركة في المباريات القادمة".