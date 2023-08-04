لوبي إنجليزي للضغط على فيفا بسبب صفقات دوري روشن السعودي!

علي رفعت
GFX Info Guardiola Henderson KloppGetty/GOAL
دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازانتقالات

لا أحد في أوروبا سعيد بصفقات دوري روشن السعودي!

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنه هناك محاولات للضغط على الاتحاد الدوري للتدخل بشكل مباشر فيما يحدث من صفقات في دوري روشن السعودي مؤخرًا.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الضغط سيأتي من جانب تغيير موعد إغلاق نافذة الانتقالات في دوري روشن السعودي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل وجود مخاوف إنجليزية كبيرة من خسارة أي لاعب بعد إغلاق نافذة الانتقالات الخاصة بهم، في ظل أن الموعد النهائي في السعودية سيكون السابع من سبتمبر، أي بعد ستة أيام من نظيره في إنجلترا.

وكانت عدة صفقات قد تمت من أندية إنجليزية إلى دوري روشن السعودي بالفعل، في ظل العروض المالية المرتفعة والمشاريع الرياضية المغرية، وعلى رأسهم رياض محرز وفابينيو وهندرسون وروبن نيفيز وغيرهم.

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جدير بالذكر أن الأندية السعودية كانت قد أنفقت ما تجاوز الـ 400 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي فقط، متجاوزين دوريات عريقة مثل الإسباني.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 55648كريم بنزيما
  • 5101خاليدو كوليبالي
  • 7081روبرتو فيرمينو
  • 4278نجولو كانتي
  • 8966مارسيلو بروزوفيتش
  • 15094صفقة أخرى
96168 الأصوات