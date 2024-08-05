"خلقت أجواءً غير ملائمة" .. الباراجواي تستبعد "ملكة جمال" السباحة من القرية الأولمبية

قرار صارم بعد الأحداث المثيرة للجدل

اتخذت اللجنة الأولمبية في باراجواي قرارًا بطرد السباحة لوانا ألونسو من القرية الأولمبية في باريس، وذلك بسبب "خلق أجواء غير ملائمة" على حد تعبير البريد الإلكتروني المرسل لها من اللجنة.

صاحبة الـ20 عامًا كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بإعلانها اعتزال اللعبة عبر إنستجرام قبل عدة أيام عقب فشلها في التأهل إلى نصف نهائي سباق 100 متر فراشة في أولمبياد باريس 2024.

الفتاة المشهورة عبر منصات التواصل الاجتماعي بلقب "ملكة جمال السباحة" كانت قد غادرت القرية الأولمبية لزيارة العاصمة الفرنسية ومدينة ديزني، وقد نشرت عدة صور من تلك الجولة السياحية مما استدعى رد فعل صارم من اللجنة الأولمبية الباراجوايانية.

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كاميلو بيريز، رئيسة اللجنة الأولمبية في باراجواي، وصفت ذلك التصرف من ألونسو بغير العادي، وأضافت كما نقلت صحيفة آس "الخروج من القرية الأولمبية ليس عملًا عاديًا، هو تصرف يدل على عدم انضباط كبير".

وأوضحت لاريسا شيرير، رئيسة بعثة باراجواي الأولمبية، في البريد الإلكتروني المرسل إلى ألونسو أن وجودها لم يعد مرحبًا به في القرية الأولمبية، وأضافت "يُطلب منك الخروج من القرية الأولمبية على الفور، وجودك يخلق أجواءً غير ملائمة في مقر البعثة".