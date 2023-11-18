"لهذا وافقت على عرض الاتحاد" .. جاياردو يترك رسالة عاطفية إلى جماهير ريفربليت

تعرف على ما قاله جاياردو على رحيله إلى الاتحاد

SHAHID

حرص الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على ترك رسالة أخيرة إلى جماهير ريفربليت الأرجنتيني، وذلك قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، لتولي قيادة تدريب نادي الاتحاد.

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جاياردو غادر بالفعل الأرجنتين ظهر اليوم السبت، من أجل التوجه إلى السعودية، تمهيدًا للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع نادي الاتحاد، لخلافة المدرب البرتغالي المقال نونو سانتو.

ولكن قبل أن يصعد إلى طائرته في مدينة إيزيزا في الأرجنتين، وجه جاياردو رسالة عاطفية لجماهير ريفربليت، حيث قال: "أقول لجماهير الريفر، إنني أحبهم وأعشقهم من كل قلبي".

وعن تولي تدريب الاتحاد، قال جاياردو: "هذا قرار شخصي، الاتحاد شجعني بمشروع تنموي كبير، إنه يفتح ذهني ويحفزني، إنه اكتشاف كامل".

وكان جاياردو قد تولى تدريب ريفربليت لمدة 8 سنوات، نجح خلالها في تحقيق الكثيلر من البطولات والإنجازات، ولكن المدرب رحل عن تدريبه في ديسمبر 2022، وظل بدون فريق طوال تلك الفترة.

SHAHID