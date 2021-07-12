"لهذا السبب، وجود أمرابط في النصر الموسم القادم سيكون مشكلة"

أمرابط بصدد الرحيل عن النصر

رد هاشم سرور نجم النصر السابق سريعًا على تصريحات وكيل النجم نور الدين أمرابط التي رحب خلالها بتجديد عقد موكله لمدة 6 أشهر فقط مع العالمي، إذ أغلق الباب تمامًا مؤكدًا أن وجود اللاعب المغربي في الفريق الموسم القادم سيكون بمثابة مشكلة.

أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

أنس أوزيفي وكيل اللاعب أكد خلال تصريحات لصحيفة الرياضية ترحيب موكله باللعب للنصر حتى يناير القادم موعد تعافي بيتي مارتينيز، لكن سرور رفض تلك الخطوة وحذر إدارة ناديه من القيام بها.

وقد أوضح أسباب رأيه قائلًا عبر حسابه الرسمي على تويتر "وجود النجم الكبير أمرابط في هجوم النصر سيكون مشكلة، لأنه ينتهج أسلوب الجري المستطيل والإكثار من العرضيات، وهجوم النصر بحاجة للتجديد في الأسلوب والنهج الهجومي للفريق".

النجم واللاعب الكبير مرابط

لو تواجد من بين هجوم النصر اليوم ربما ستكون مشكلة مرابط ينتهج اسلوب الجري المستطيل والاكثارمن العرضيات وهجوم النصر يحتاج التجديد في الاسلوب والنهج الهجومي للفريق الهمر هداف ومحاور ولاعب مهاري وشخصية لاعب اسد وتاليسكا صاحب الاهداف من جميع أضلاع خط ال١٨ pic.twitter.com/fGFcxlEcnM — هاشم سرور (@Hashem_S6) July 12, 2021

أضاف "الهمر هداف ومحاور ولاعب مهاري وشخصية لاعب أسد، وتاليسكا صاحب الأهداف من جميع أضلاع خط الـ18".

يُشار إلى أن أمرابط وخلال مشواره مع النصر في الدوري السعودي حظي بمسيرة رائعة، إذ بصم على 37 هدفًا خلال 80 مباراة، بواقع 15 هدفًا و22 تمريرة حاسمة، ولا يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة خلال المواسم الثلاثة الماضية سوى يوسف الجبلي صاحب الـ23 تمريرة حاسمة.

أمرابط وخلال تواجده في الدوري السعودي هو الأكثر صناعة للفرص برصيد 188 فرصة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المؤكدة بواقع 46 فرصة.

صاحب الـ34 عامًا تُوج مع النصر بلقب الدوري السعودي مرة واحدة وكأس السوبر السعودي مرتين.