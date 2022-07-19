"لهذا السبب .. مركز التحكيم سيرفض طلب الهلال"

قضية كنو عادت للواجهة من جديد

توقع الناقد الرياضي صالح الطريقي رفض مركز التحكيم الرياضي طلب الهلال تعليق العقوبة الموقعة ضده بشأن قضية محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

الهلال كان قد تعرض لعقوبة المنع من التسجيل لفترتي انتقال بواسطة غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد استأنف القرار في مركز التحكيم الرياضي السعودي وطالب بتعليق العقوبة حتى الفصل النهائي في القضية عملًا بمبدأ التدابير الوقتية.

اقرأ أيضًا | نصراوي مخضرم: الهلال متضرر ويجب تعليق عقوبته بشأن كنو

قضية كنو عادت للواجهة من جديد خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدما كشف القانوني أحمد الأمير عن تعديلات أجراها مركز التحكيم الرياضي السعودي المنظورة أمامه قضية كنو حاليًا خاصة بالقواعد الإجرائية دون الإعلان عنها.

الأمير أوضح أنه تم إجراء تعديل في المادة الـ29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم والخاصة بالشروط الخاصة بالموافقة على بند التدابير الوقتية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل تم في 12 مايو الماضي دون أن يتم الإعلان عنه، وهو ما رآه البعض لخدمة الهلال.

صحيفة الرياضية أكدت أن الهلال خاطب مركز التحكيم مطالبًا بالاستعجال في الرد على طلبه، خاصة مع بدء فترة الانتقالات الصيفية وانطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

الطريقي رفض خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي التشكيك في نزاهة مركز التحكيم أو المُحكمين، وتوقع أن يتم رفض طلب الهلال نتيجة تلك الضجة التي أثيرت حول تعديل البند الـ29 الخاص بشروط تطبيق بند التدابير الوقتية.

وأضاف "سننتظر ما سيحدث، لأننا لا نعلم ما يحدث في الظلام والكواليس، لكن علينا التنبيه على نقطة معينة وهي أن المُحكم هو قاضٍ وليس محامٍ، أي أنه لن يُدافع عن حقوق نادٍ ما بل سيقول رأيه في القضية، وكل نادٍ يختار محكم بناءً على تاريخه السابق في التعامل مع مثل تلك القضايا".

"هل سيستفيد الهلال؟ سننتظر، لكن أعتقد أن طلبه لن يُقبل، وإن حدث ذلك علينا أن نشكر أحمد الأمير لأنه السبب في هذا الأمر".

يُشار إلى أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر بإيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال عن القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح الأصفر، وقد تقدم الناديان باستئناف ضد القرار لمركز التحكيم الرياضي والذي لم يصدر حُكمه حتى الآن.