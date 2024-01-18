"لن يكون مثل كريستيانو رونالدو".. أسطورة ليفربول يرشح خليفة صلاح ويستبعد مبابي

في الأنفيلد لسنا مثل مانشستر يونايتد

يرى يان مولبي، نجم ليفربول السابق، أن إدارة الريدز عليها أن تجد بديلًا مستقبليًا لمحمد صلاح في أقرب وقت ممكن، مستبعدًا أن تقدم إدارة الريدز على التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال مولبي في تصريحات لـ"GOAL"، إنه يجد في مايكل أوليس، لاعب كريستال بالاس، مشروعًا لمستقبل ليفربول، قائلًا: "يمكن أن يكون في حدود إمكانيات ليفربول المادية، لقد وقع على عقد جديد، وأنا متأكد من أنه يحتوي على شرط جزائي، لذلك يمكن ضمه مباشرة. لو كنت مكان ليفربول، لألقيت نظرة فاحصة على هذا الصبي".

وعندما سئل مولبي عن مسيرة أوليس المتقلبة في مراحل الشباب، حيث لعب ضمن صفوف أكاديمية أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، لكن مولبي واثق من أن اللاعب الموهوب البالغ من العمر 22 عامًا، لن يهز استقرار ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أسطورة الريدز: "غرفة ملابس ليفربول بها لاعبون من ذوي الخبرة قادرون على متابعته وتقويمه، في الأنفيلد لن يفوز لاعب أبدًا في نزاع مع مدرب أو النادي، لسنا مثل مانشستر يونايتد حيث كان هناك الكثير من الدعم لأمثال كريستيانو رونالدو وبول بوجبا ضد المدرب والإدارة، لن تواجه ذلك أبدًا في ليفربول، إذا جاء أوليس، فلن يستطيع الخروج عن السياق".

وتطرق مولبي للحديث عن ارتباط اسم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بليفربول، قائلًا: "الأموال المطلوبة للصفقة وراتبه الشخصي يجعلاني أشك في إمكانية حدوث ذلك، لم يقدم النادي على مثل هذه الصفقات. لقد رأينا كيف كان الأمر قبل أن يمنحوا صلاح عقده الجديد".

وختم: "مع صلاح، اعتقدوا أنهم يستطيعون تبرير ذلك بأرقامه المذهلة. ليس هناك شك في أن مبابي موهبة رائعة وسيكون من الرائع رؤيته في آنفيلد، لكنني أعتقد أن الأمر بعيد المنال، ليفربول سيجد جوهرة أصغر سنًا بعيدة عن أنظار الجميع".