لن يعتزل.. زلاتان إبراهيموفيتش يحدد ناديه المقبل بعد ميلان

حدد زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم ولاعب نادي ميلان الحالي فريقه الجديد بعد انتهاء عقده مع الروسونيري.
ولن يجدد إبراهيموفيتش صاحب الـ 41 عامًا عقده مع فريق ميلانو، بل وحدد الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل.
موقع "فوت ميركاتو" أكد أن إبراهيموفيتش اتفق بالفعل مع مونزا لحمل قمصانه الموسم المقبل.
مونزا يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي وهو ضامن للوجود في الكالشيو الموسم المقبل وهذا ما يستهدفه السويدي الهداف.
النادي المملوك لسيلفيو بيرلوسكوني مالك ميلان السابق، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، والذي تربطه علاقة جيدة بإبراهيموفيتش حصل على كل شيء يخص اقتناع إبراهيموفيتش الذي لم ينوِ تعليق حذائه بعد.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | عاشق محمد صلاح وبطل فيلم أسطوري .. مشاهير قرروا امتلاك أندية كرة قدم
- على الطريق الزراعي وضحية حرب .. أين كان النجوم بعمر 15 سنة بعد انفجار لامين يامال؟
- ريح هالاند بسيطة أمامهم.. لاعبون أدمنوا استفزاز الخصوم بطرق لا تصدق!
- حطم رقمًا وعينه على آخر .. هالاند مرعب أندية الدوري الإنجليزي!
- بطاطس البرنابيو، واحذر السقوط بالحفرة.. ملاعب صالحة للزراعة وليس كرة القدم