لن يعتزل.. زلاتان إبراهيموفيتش يحدد ناديه المقبل بعد ميلان

الأسطورة السويدي لن يعلق حذاءه

حدد زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم ولاعب نادي ميلان الحالي فريقه الجديد بعد انتهاء عقده مع الروسونيري.

ولن يجدد إبراهيموفيتش صاحب الـ 41 عامًا عقده مع فريق ميلانو، بل وحدد الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل.

موقع "فوت ميركاتو" أكد أن إبراهيموفيتش اتفق بالفعل مع مونزا لحمل قمصانه الموسم المقبل.

مونزا يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي وهو ضامن للوجود في الكالشيو الموسم المقبل وهذا ما يستهدفه السويدي الهداف.

النادي المملوك لسيلفيو بيرلوسكوني مالك ميلان السابق، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، والذي تربطه علاقة جيدة بإبراهيموفيتش حصل على كل شيء يخص اقتناع إبراهيموفيتش الذي لم ينوِ تعليق حذائه بعد.