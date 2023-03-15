لن يرحل إلى السعودية .. كريم بنزيما يحسم مستقبله مع ريال مدريد بقرار نهائي

ريال يدرس مستقبل أسينسيو ومودريتش وكروس وباقي اللاعبين المهددين بالرحيل

قرر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إغلاق كافة التكهنات المتعلقة برحيله عن ريال مدريد الصيف القادم، بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الإسباني.

النجم البالغ من العمر 35 سنة ينتهي عقده مع ريال في يونيو القادم، وارتبط بالرحيل عن النادي والانتقال إلى الدوري السعودي، أو العودة لناديه السابق ليون.

ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن اللاعب وافق بالفعل على التجديد لمدة موسم آخر، ليبقى مع ريال حتى يونيو 2024، ليصل إلى 15 موسمًا في النادي.

وتأتي هذه الخطوة اتباعًا لسياسة ريال في التجديد للاعبين المخضرمين، بمراجعة عقودهم مع نهاية كل موسم قبل اتخاذ القرار النهائي بمستقبلهم.

وفي هذا السياق يدرس ريال ملفات التجديد لبعض اللاعبين الآخرين ومنهم ناتشو، توني كروس، ماركو أسينسيو، داني سيبايوس، بالإضافة للاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبلهم خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن بنزيما شارك في 18 مباراة بكل البطولات مع ريال هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا ولعب 5 تمريرات حاسمة في 27 مباراة.