"لن يخدمنا ويجب إبعاده فورًا" .. مطالب فرنسية للإطاحة بمبابي أمام إسبانيا!

أزمة غير متوقعة للنجم الفرنسي في اليورو

طالب فرانك ليبوف أسطورة منتخب فرنسا السابق، ديدييه ديشان المدرب الحالي للديوك، بإبعاد كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي أمام إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024.

مبابي تعرض لإصابة قوية في الأنف أمام النمسا في المباراة الأولى من اليورو، مما أثر عليه بشكل سلبي للغاية، ليسجل هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء، لتظهر العديد من الانتقادات ضده مع خوضه المباريات بقناع مخصص لحماية وجهه.

ووصل الأمر لمطالبة ليبوف بإبعاده تمامًا عن مواجهة إسبانيا المُقرر لها، مساء اليوم، الثلاثاء، حيث قال لشبكة "ESPN" الأمريكية:"لديه عذر بسبب إصابته، لكنه عانى من قبل مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لذلك لا أعتقد أنه مبابي الذي نعرفه".

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وأضاف:"أعتقد أنه غير قادر على اللعب بأعلى مستوى في الوقت الحالي، القرار لا يعود لي، ولكن من أجل مصلحة الجميع لا يجب أن يلعب، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، وربما يصل إلى 50 أو 60% بسبب القناع الذي يرتديه وإصابته وكل شيء".

وتابع:"لا أحمل أي ضغينة ضده، ولكنه لم يكن مبابي الذي كنا نتوقعه، لا ينبغي أن يلعب لأنه لن يتمكن من خدمة البلاد، هو الآن مصاب ويعاني من كسر في الأنف ولديه مشكلة في القناع، ربما تتسبب له بأزمة في التنفس والرؤية أيضًا".

جدير بالذكر أن مبابي الذي يستعد لخوض رحلة جديدة بمسيرته مع ريال مدريد الموسم القادم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، سبق أن اعترف بعدم شعوره بالراحة بسبب القناع الذي يرتديه في اليورو، مشيرًا إلى أنه لا يجعله يلعب بطبيعته.