لن يخجلوا من تدميرك.. دي لا فوينتي يقدم نصيحة العمر للامين يامال!

ماذا قال بطل اليورو؟

قدم لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، نصيحة غالية لنجم برشلونة الشاب لامين يامال، بعد تألقه الكبير في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، إذ ساهم صاحب الـ17 عامًا بقوة في تتويج لاروخا باللقب، ليحصد عن جدارة جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لامين يحتاج شيئًا مهمًا للغاية، يحتاج الحماية بشكل أكبر، هذا دورنا جميعًا".

وأضاف: "قدم مشاركة مثالية رفقة النجوم القدامى في المنتخب، لقد دعمه الكبار ووجهوه في جميع الأوقات، وكان طلبنا منه أن يهدأ ويصبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "الطريق ما زال طويلًا للغاية، الأشخاص الذين يمدحونه الآن، لن يخجلوا من قول العكس (تدميره) في وقت لاحق، هذا هو الواقع".

ونصح دي لا فوينتي لاعبه الشاب بالقول: "عليك أن تنضج، رغم أنه ناضج جدًا مقارنة بأقرانه في نفس عمره، كما عليك أن تقوي نفسك على المستوى الشخصي، وأن تستمر في النمو كشخص، وأن تكتسب القيم لتنمو مهنيًا أيضًا، هذه التجارب تساعد على التطور".

وظهر يامال في 50 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، كما سجل هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 7 مشاركات مع منتخب إسبانيا.