لن يتدخل لإنقاذ أسطورته .. ريال مدريد يرفض عودة رونالدو بشكل قاطع!

مستقبل كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد على المحك، وريال مدريد يتجاهل البرتغالي.

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البحث عن فريق جديد، لكن الأمر شبه المؤكد أن ذلك الفريق لن يكون ريال مدريد الإسباني.

رونالدو يريد مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا، ومحاولة الفوز باللقب السادس له في البطولة، ليتساوى مع خينتو أسطورة الملكي في عدد مرات حصد اللقب.

ويسعى رونالدو إلى زيادة أرقامه القياسية التهديفية في دوري أبطال أوروبا، حيث يعد الهداف التاريخي للبطولة برصيد 140 هدفًا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 125 هدفًا.

ويحاول رونالدو جاهدًا الضغط على مانشستر يونايتد للسماح ببيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من تمسك إدارة "الشياطين الحمر" باستمراره، حتى الآن على الأقل.

ولم يتوجه رونالدو مع مانشستر يونايتد إلى معسكر التحضير للموسم الجديد، وسط تقارير تفيد بأن ذلك يأتي لأسباب عائلية خاصة.

هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد؟

ظهرت بعد ظهر يوم الأربعاء أنباء عن اجتماع عقده فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع رونالدو، وهو أمر لم يحدث.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات لن تتغير على الإطلاق، وأن عودة رونالدو إلى "سانتياجو برنابيو" مستبعدة تمامًا.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد لا يفكر في عودة الهداف التاريخي للنادي من جديد، وأن ذلك خيار مستبعد تمامًا.

هل يعود ريال مدريد إلى سوق الانتقالات؟

تمكن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية من التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، والفرنسي أوريليان تشواميني نجم وسط نادي موناكو في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليون يورو.

وبعد إنهاء الصفقتين، يبدو أن ريال مدريد لن يدخل مرة أخرى إلى سوق الانتقالات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وحسب التقرير نفسه، فإن ريال مدريد سينتظر ما يحدث في سوق الانتقالات، وخاصة فيما يتعلق برحيل اللاعبين الزائدين عن حاجة النادي.

وفي حالة التخلص من كل اللاعبين الذين لا يريدهم، فإن ريال مدريد حينها قد يدخل إلى السوق مرة أخرى.