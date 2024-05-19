لن نراه بالدوري الفرنسي مجددًا .. الكشف عن سبب غياب كليان مبابي في مواجهة ميتز

تعرف على سبب استبعاد مبابي من مواجهة ختام الدوري الفرنسي

قرر المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، استبعاد مجموعة من اللاعبين الأساسيين، على رأسهم النجم كيليان مبابي، عن مواجهة الفريق ضد ميتز.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ميتز مساء اليوم الأحد، بالجولة الـ34 والأخيرة ضمن منافسات الدوري الفرنسي الذي توج به بشكل رسمي.

وقرر إنريكي استدعاء 20 لاعبًا، مع غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، مثل مبابي وسيرخيو ريكو وبريسنيل كيمبيبي، وفيتينيا، وجيانلويجي دوناروما، بالإضافة إلى المدافع ماركينيوس.

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ومنح إنريكي المستبعدين راحة لمدة 3 أيام، على أن يعودوا إلى التدريبات بداية من يوم الثلاثاء المقبل، للاستعداد للمباراة الأهم ضد ليون في نهائي كأس فرنسا يوم السبت 25 مايو الجاري.

وبعد استبعاد مبابي من مواجهة ميتز، انتهى مشواره في الدوري الفرنسي، خاصة بعدما أعلن رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان، في ظل اقترابه بشكل كبير جدًا من الانتقال إلى ريال مدريد بشكل رسمي.