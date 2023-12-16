"لن نترك فرصة لضمه".. تحرك سعودي جاد نحو مبابي

"موقفنا واضح للغاية بشأن مبابي"

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لا يزال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على رأس اهتمامات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تعثرت مفاوضات ضمه للهلال الصيف الماضي.

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وقال مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، إن "المحادثات مفتوحة مع مبابي، لكننا لا نعرف ماذا يريد أن يفعل فيما يتعلق بمستقبله".

وأضاف مايكل: "موقفنا واضح للغاية بشأن مبابي، اللاعبون بقيمة وحجم مبابي يعلمون تماما أنهم مرغوب فيهم بالسعودية، وأنا شخصيا أحبه وأتمنى تواجده في ملاعب المملكة".

وتابع مدير الدوري السعودي: "إذا كان هناك أي احتمال أو اهتمام بأن يكون مبابي جزءًا من مشروعات الكرة في السعودية، الآن أو في المستقبل، فلا يمكننا تجاهل هذا الاحتمال".

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وختم إيمينالو، مؤكدا أن المفاوضات مع مبابي كانت جادة وأن اللاعب الفرنسي استمع باهتمام للبنود التي عرضت عليه، قائلا: "لا أستطيع أن أكشف عن مدى عمق المحادثة وإلى أي مدى وصلت. لكن كان هناك اهتمام بمعرفة موقفه من القدوم للسعودية، وكان هناك نادٍ جاهز للترحيب بهم".

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