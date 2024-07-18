"لن تُخيفنا أي دولة استعمارية" .. نائبة رئيس الأرجنتين تفتح النار على فرنسا وتُساند إنزو فرنانديز

يبدو أن الأزمة خرجت عن الإطار الرياضي

يبدو أن أزمة الأرجنتين وفرنسا الأخيرة خرجت تمامًا عن الإطار الرياضي وقد تتحول إلى أزمة سياسية كبيرة بين البلدين، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة النارية من السياسيين في البلد الأمريكية الجنوبية.

الأزمة انفجرت بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر نجوم الأرجنتين خلال احتفالهم بالفوز بكوبا أمريكا على حساب أوروجواي، وقد غنوا معًا الأغنية التي ميزت احتفالهم بالفوز بكأس العالم 2022 في قطر، والتي تقول في إهانة مباشرة للفرنسيين "يلعبون لفرنسا، لكنهم جميعًا من أنجولا"، وهو ما دفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم شكوى رسميًا للاتحاد الدولي "فيفا"، ومن ثم اعتذر لاعب الوسط إنزو فرنانديز الذي بث فيديو الاحتفال عبر حساباته على السوشيال ميديا.

كان وكيل وزارة الرياضة، خوليو جارو، قد طالب ليونيل ميسي بالاعتذار عن طريقة الاحتفال تلك، لكنه خرج ونفى ذلك تمامًا، إلا أن ذلك لم يُنقذه من الإقالة من منصبه في رد فعل يُظهر موقف الحكومة والدولة مما حدث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيكتوريا فيلارويل نائبة الرئيس الأرجنتيني صبت الكثير من البنزين على النار المشتعلة بتصريحات أقل ما تُوصف به بالنارية، حيث اتهمت خلالها فرنسا بالدولة الاستعمارية التي ترفض سماع الحقائق.

وأضافت عبر منصة إكس "الأرجنتين دولة حرة ذات سيادة، لم يكن لدينا أبدًا مستعمرات أو مواطنون من الدرجة الثانية، ولم نفرض أسلوب حياتنا على أحد أبدًا، لكننا لم نتسامح مع ما فعلوه بنا كذلك".

أتمت "لن يُخفينا أي بلد استعماري بسبب أغنية في الملعب أو لقولنا الحقائق التي لا يريدون الاعتراف بها. توقفوا بالشعور بالغضب أيها المنافقون. أنا أساندك إنزو وأشكرك كثيرًا ميسي. الأرجنتينيون دومًا رؤوسهم مرفوعة. تعيش الأرجنتين".