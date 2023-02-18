لن تصدق.. هالاند أهدر هذه الفرصة ضد نوتتجهام فورست!

كيف فرط هالاند في هذه الفرصة؟

تعرض مانشستر سيتي لتعادل مخيب أمام مضيفه نوتنجهام فورست بهدف لمثله في الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيتي جراوند.

وشهدت المباراة أهدار مهاجمي السيتي العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، ليفرطوا في البقاء على صدارة ترتيب البريمييرليج.

ومن بين عديد الهجمات المهدرة جاءت فرصة إرلينج هالاند أبرزهم، حيث حصل المهاجم النرويجي على فرصتين ممتازتين عندما ارتدت الكرة إليه بعد أن تصدى نافاس للكرة، واصطدمت محاولته الأولى بالعارضة وعادت الكرة إليه لكنه سسدها فوق العارضة.

ويبدو أن المهاجم النرويجي سيندم بشدة على الفرصة الضائعة حيث فرض أصحاب الأرض التعادل على مانشستر سيتي بهدف لمثله، مما يضع السيتي في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، مفرطًا في الصدارة لصالح آرسنال

ويستعد رجال بيب جوارديولا لمواجهات دوري أبطال أوروبا عندما يواجهون لايبزيج يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور ال16 على ملعب ريد بول أرينا.