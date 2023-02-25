مهازل لا تنتهي في الليجا

تتواصل التوترات بشأن التحكيم في الدوري الإسباني سواء ما يخص فيها الماضي أو الحاضر، وآخر حلقات هذا التوتر كانت في مباراة إلتشي وريال بيتيس في الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الفريق الأندلسي 3-2 وشهدت العديد من الأحداث التحكيمية المثيرة.

المباراة تم فيها احتساب 4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء، 2 منها للاعبي إلتشي، الذي أصدر بيانًا طالب فيه "باحترام تاريخه كفريق كبير، ومعاملته بالمساواة مع الكل لا أكثر ولا أقل، لأن ما حدث هو أقل مما نستحقه".

ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلت تصريحات لحكم الساحة في تلك المباراة إجليسياس فيلانويفا، أفصح فيها عن انتهاكات واضحة بالسب والشتم والتعدي بمختلف أنواعه حدث من مالك إلتشي ومساعديه في النفق المؤدي إلى غرف الملابس عقب المباراة.

هددتهم إدارة إلتشي بعدم الخروج من الميدان، وقالوا لهم إنهم يسجلون كل شيء سيحدث الآن، ونعتوهم بأسوأ الألفاظ هو والطاقم التحكيمي الخاص به.

رفع فيلانويفا تقريره إلى لجنة الحكام التي بدورها ستحيله إلى قرارات انضباطية بكل تأكيد، للبت في الواقعة وإصدار العقوبات اللازمة على الأطراف كافة.