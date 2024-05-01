"لن أكون كبش فداء لكم" .. صديقة كايل والكر السابقة تشعل النار داخل منتخب إنجلترا!

الأزمة تتصاعد في الصحف الإنجليزية

فجرت لورين جودمان، الصديقة السابقة للاعب الدولي كاليل والكر، لاعب منتخب إنجلترا جدلًا واسعًا بتعليقها على أنباء منعها من التواجد في مدرجات الإنجليز ببطولة أمم أوروبا 2024.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، تقريرًا أكدت خلاله أن مسؤولين في المنتخب الإنجليزي يسعون بكل الطرق، لمنعها من حضور مباريات منتخب إنجلترا في البطولة التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، حتى لا تؤثر على صديقها السابق كايل والكر.

ونشرت جودمان صورة للخبر المنشور بصحيفة "دايلي ميل" ووضعت عليه شعار "خبر كاذب"، قبل أن تضيف صورة أخرى في الحالة الخاصة بها وقالت: "ردًا على هذا الخبر الكاذب، يجب أن أدفع ببعض الحقائق للرد".

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وأضافت: "لست أنا الشخص الذي يدفع كل شهر إلى وسائل الإعلام وشركات العلاقات العامة من أجل أن يظل هذا السيرك منصوبًا".

وتابعت جودمان: "لا أريد أن أكون الشخص المنبوذ في هذا الأمر، ولا أريد أن يستخدموني ككبش فداء في هذه الرواية السخيفة".

وختمت: "يجب أن يكون أحدنا (هي وكايل والكر) مسؤولًا وعاقلًا في مثل هذه الموقف".

وكانت "دايلي ميل"، قد أكدت أن لورين أشارت في حديثها للمقربين منها أنها تستطيع السفر مع ابنهما "كايرو" إلى ألمانيا لحضور مباريات منتخب إنجلترا بناء على دعوة من صديقها السابق، نجم مانشستر سيتي.

يذكر أن كايل والكر ولورين انفصلا وسط جدل كبير وتبادلا الاتهامات والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أجرى كل منهما مقابلات تحكي قصصًا متضاربة، إذ أصرت لورين على أن كايل وعدها بأن يدخلا في علاقة رسمية.