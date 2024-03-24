"لن أكون بالأراضي المحتلة" .. تصريح غريب من مبابي عن ودية تشيلي

مبابي سيخوض مواجهة فرنسا أمام تشيلي في معقل مارسيليا

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن رأيه في خوض مباراة رفقة المنتخب الفرنسي، ضد نظيره التشيلي على ملعب فيلودروم "معقل مارسيليا".

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره التشيلي يوم الثلاثاء وديًا، استعدادًا للمشاركة في بطولة يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وقال مبابي خلال تصريحات عبر "Telefoot" ضاحكًا: "أعلم أنني لن أكون في الأراضي المحتلة، ولكنني أتفهم الأمر".

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النجم الفرنسي أضاف: "ما زلت لاعبًا في باريس سان جيرمان، لذلك لا أتوقع أن يتم بسط السجادة الحمراء لي هناك".

وواجه منتخب فرنسا نظيره الألماني وديًا مساء أمس السبت، في المواجهة التي حسمها منتخب الماكينات بهدفين دون رد.