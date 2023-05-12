لن أبكي حتى لا تظهر هشاشتي .. أغنية "مٌدمرة" لشاكيرا عن علاقتها مع بيكيه!

الجماهير تتعاطف مع المطربة الكولومبية

منذ إعلان المطربة الكولومبية شاكيرا عن إصدار أغنية جديدة بعنوان "Acrostic" حاولت الجماهير الذهاب إلى القاموس لمعرفة معنى هذه الكلمة وتفسيرها.

وبعد إصدار الأغنية تبين أن شاكيرا حرصت على إظهار الجانب العاطفي في حياتها من خلالها أكثر من أي وقت مضى، وقامت بإرسال بعض الرسائل للنجم الإسباني جيرارد بيكيه وطفليها ميلان وساشا.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى الترتيب اللغوي المبهر للأغنية، حيث يظهر الحرف الأول من كل مقطع يقرأ عموديًا من أعلى إلى أسفل ليشكل اسم ميلان، وفي نصف الأغنية يحدث نفس الأمر مع شقيقه شاسا.

شاكيرا لم تخرج برسائل صريحة هذه المرة تجاه بيكيه، بل تحدثت بشكل مبهم عن آلامها بعد الانفصال، واستخدمت عبارات من نوعية "لقد علمتني أن الحب ليس عملية الاحتيال، وأنه عندما يكون حقيقيًا فهو لا ينتهي، حاولت ألا أبكي حتى لا تظهر هشاشتي".

وجاءت عبارة أخرى تقول فيها:"لقد كسرنا طبقًا واحدًا فقط وليس كل الأطباق، وعلى الرغم من أنني لا أعرف الآن أين أضعهم، الخد الآخر تعلم التسامح والنسيان".

وقالت في جزء آخر من الأغنية:"إذا تضررت الأشياء لا يتم التخلص منها بل يتم إصلاحها ومواجهة المشاكل".

وتسببت كلمات الأغنية في حالة تأثر وتعاطف من الجماهير وعشاق شاكيرا تجاهها، حيث أظهرت كمية الحزن الذي تعيشه بعد انفصالها عن نجم برشلونة السابقة وخيانته لها.