"لنرى من سيُحالفه الحظ" .. مدرب سبتة يُعاتب تشافي على تصريحاته!

مدرب سبتة يطلب اعتذار تشافي!

أبدى تشافي هيرنانديز ارتياحه بعد وقوع برشلونة في مواجهة سبتة بقرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، مما أغضب مدرب الأخير من تصريحات مدرب البرسا.

وقال تشافي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد: "لأول مرة منذ وصولي إلى مقاعد البدلاء في كامب نو، يحالفنا الحظ في القرعة، المنافس بفئة أقل لكن علينا إثبات ذلك”.

وصرح خوسيه خوان روميرو مدرب نادي سبتة عبر شبكة" Cadena SER" الإسبانية: "بالنسبة لي لم يكن تشافي محظوظًا جدًا في تعليقه كان بإمكانه أن يقولها بشكل مختلف لم يكن ذلك جيدًا بالنسبة لي أو للنادي أو لأي شخص، لقد كان محظوظًا وكذلك نحن لن نذهب إلى المباراة لطلب القمصان، بل سنذهب إلى كل شيء، عندما تنتهي المباراة سنرى من كان محظوظًا".

وأضاف: "ربما لا يعرف تكلفة وصول الفرق إلى هذه المواقف، لأن كان لديه مسار أسهل بكثير كمدرب".

وواصل: "أحاول دائمًا أن أكون محترم كثيرًا، وبما أنني أعطي قيمة كبيرة للفئات الدنيا، لأنني أتيت من أدنى الفئات فإن ذلك لم يناسبني جيدًا أنا معجب بتشافي بصفتي لاعب كرة قدم فقد كان أحد أعظم اللاعبين في إسبانيا".

وواصل: "فاجأني ولم يعجبني ذلك نعم متحمس للغاية بشأن المباراة ضد برشلونة إنها الفوز بالجائزة الكبرى، يا لها من جنون لا يزال لدي رسائل لم يتم الرد عليها وشبكة اجتماعية مفتوحة من حين لآخر".

وأتم: "يجب أن يكون بمثابة حافز إضافي، نحن نعرف ما هي منافستنا وهدفنا يأتي الفريق في خط تصاعدي من اللعب وكل ما لم يقدم لنا حتى الآن لتحقيق المزيد، لكن الفريق لديه مستوى من اللعب في القمة هذا هو الواقع".

الجدير بالذكر أن برشلونة سيلاقي سبتة يوم 18 يناير القادم على ملعب ألفونسو موروبي في دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.