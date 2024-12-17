"لم ينته كلاعب".. اقتراح مفاجئ لمانشستر سيتي بالتعاقد مع بول بوجبا

"يبدو رشيقًا وفي حالة جيدة"

اقترح شون رايت فيليبس لاعب مانشستر سيتي السابق، استعانة فريق المدرب بيب جوارديولا بخدمات بول بوجبا، نجم يوفنتوس السابق.

ويبحث الدولي الفرنسي السابق عن نادٍ جديد، حيث يستعد للعودة إلى الملاعب في مارس المقبل، بعد إيقاف مخفف (لمدة 18 شهرًا) بسبب المنشطات، حيث يُسمح له باستئناف التدريبات مطلع يناير 2025.

وقال رايت فيليبس في تصريح لـ"sportcasting": "لا يمكنك حقًا تجاهل الموهبة التي يمتلكها بوجبا، أعتقد أنه من الخطأ أن يفترض الناس أنه: «لقد انتهى كلاعب»".

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وأضاف: "لا يزال صغيرًا إلى حد ما، لقد رأيته، لا يزال يبدو رشيقًا وفي حالة جيدة، أعتقد أنه إذا استطعتَ جعله لائقًا، فلديه إمكانات هائلة في الدفاع والهجوم".

وواصل: "إذا استطعتَ وضعه حيث يحتاج إلى أن يكون بسرعة، أعتقد أنه سيكون إضافة إيجابية للعديد من أندية البريميرليج، خاصة مع عدد المباريات التي يتعين على أفضل 4 فرق خوضها".

وختم الدولي الإنجليزي السابق: "سيكون ذلك هائلًا، يمكن أن يكون بوجبا لاعبًا مهمًا لأي من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز".