لم يكن لقاءً للدعم فقط.. فلورنتينو بيريز يلوم فينيسيوس جونيور!

رئيس ريال مدريد يوجه لنجمه نصيحة هامة

الأمر بات بلا منازع أشهر شيء في كرة القدم حاليًا حول العالم، وهو ما تعرض له فينيسيوس جونيور من سباب في مباراة فالنسيا، امتدادًا لما تعرض له نجم ريال مدريد على مدار الموسم برمته.

كما دعم فلورنتينو بيريز لاعبه في بيانات النادي الرسمية، لم يتنازل عن الموقف ذاته في لقاءاته بصفته الشخصية، وآخر تلك اللقاءات كانت مع الصحفي فرناندو بورجوس الذي استضاف بيريز في برنامج "راديو ستاديو نوتشي"، لكن كانت لرئيس ريال مدريد نصيحة وجهها للاعبه البرازيلي.

بيريز عبر عن دعمه الكامل لفينيسيوس بالتأكيد، لكنه أشار إلى أنه نصح النجم البرازيلي في اجتماعه الخاص معه بألا يكون "فريسة سهلة للاستفزاز" وألا يواجه الحكام أنفسهم في طريقه لمواجهة تلك العنصرية.

نصيحة غالية من بيريز الذي أعلن دعمه المنقطع لفينيسيوس بل وقرر النادي تصعيد الأمور قضائيًا لحماية أحد أهم نجومه في السنوات الأخيرة.

الصحفي ذاته كان قد أشار إلى أن عقد فينيسيوس تم تجديده حتى 2027 وتتبقى الرتوش البسيطة للإعلان عن الصفقة.