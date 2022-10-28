الأرجنتيني كان يحكم بأحكامه في النادي الكتالوني

تصريحات قوية أدلى بها كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة والذي استلم مؤخرًا منصبه كمدرب لنادي فياريال خلفًا للمدرب أوناي إيمري الذي رحل إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وقال سيتيين في تصريحات لصحيفة "إل لارجيرو" العديد من الأمور التي تخص تجربته داخل النادي الكتالوني والتي اتسمت بالعديد من المتغيرات الصعبة، وكان أهمها الخسارة بثمانية أهداف كاملة مقابل هدفين من بايرن ميونخ الألماني.

وعن سبب تعثره في برشلونة، قال سيتيين: "لقد ذهبت إلى مكان فاز لاعبوه بكل شيئ على مدار ١٥ عاما ولم يكن من السهل تغيير بعض الأشياء التي كانت قد تأسست بالفعل، ولكن إذا عاد الزمن ساعيد تلك المغامرة بالتأكيد، لقد تعلمت من التجربة".

وعن نجم برشلونة الأول آنذاك وعبر تاريخه ليونيل ميسي والعلاقة التي وصفت بالتوتر بينهما، قال سيتيين: "بشان ميسي لا يوجد الكثير من الكلام لقوله، في بعض الأحيان تقبل بعض الناس والأشياء وفي بعض الاحيان لا تفعل، ولكن عليك تقبل هذا الامر والتعامل معه"،

وأردف: "الكل كان يريد البقاء بجانب لاعب مثل ميسي، لقد كان متوهجًا منذ 14 عامًا وظل هذا ما أريد أن أتذكره عنه، إذا أحرز علاوة على ذلك ثلاثة أهداف في كل مباراة، فلا يمكنك قول أي شيء، هناك دائمًا لاعب يكلفك أكثر قليلاً ويجب أن تقبله كما هو".