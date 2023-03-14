لم يكن أبدًا داعمًا لبرشلونة .. فلورنتينو بيريز قرر خيانة لابورتا منذ بداية قضية نيجريرا!

تصرف مفاجئ من رئيس ريال مدريد ضد برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عقد اجتماع فوري لمنافسة تطورات قضية نيجريرا الخاصة بفريق برشلونة واتهامه بالفساد المالي.

وكان النادي الملكي قد أعلن يوم الأحد الماضي التحرك قضائياً ضد نادي برشلونة في قضية الفساد والمتعلقة برئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا نيجريرا خلال الفترة من 2016 حتى 2018.

واختار ريال مدريد الصمت منذ بداية الأزمة وأكد أنه لن يعلق على الأمر ولكن صمته لم يكن حقيقيًا وعكس رغبة بيريز رئيس النادي. وأكد موقع "ريليفو" أن إدارة ريال مدريد ستتوخي الحذر عند اتخاذ أي قرار في هذا الصدد على الرغم من أن موقفهم ثابت وهو الدفاع عن مصالح النادي وعدم ترك أي مخالفات قد يكون منافسهم الأبدي قد ارتكبها.

وفي نفس اليوم الذي ظهرت فيه المعلومات الأولى عن قضية "نيجريرا" واجه ريال مدريد نظيره إلتشي، وحذر فيها فلورنتينو بيريز من أن النادي لن يجلس مكتوف الأيدي بشأن هذا الفساد حيث ناقش الأمر مع لاعبين مختلفين وأعلن الرئيس الأبيض أن مدريد لن يترك هذا الأمر يمر دون أن يلاحظه أحد.

وقرر ريال مدريد بدعم من فريقه القانوني الصمت في بداية الأزمة لسببين، أولهم حتى لا يعرقل التحقيق الجاري ولأنه لا يزال هناك الكثير من التفاصيل ستظهر.

وبعد إدانة المدعي العام لبرشلونة، تحرك ريال مدريد سريعًا وعقد اجتماعًا عاجلًا للموافقة على قرار تم اتخاذه قبل عدة أسابيع.