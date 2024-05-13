لم يكمل آخر 4 مباريات.. تشافي يخشى "فشل خطة كريستنسن"!

هل يصمد؟

يقاتل برشلونة على هدفه الأخير هذا الموسم، وهو احتلال المركز الثاني في الدوري الإسباني، والذي يؤهله للمشاركة في كأس السوبر الموسم المقبل.

ويحتل البارسا المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة (قبل 4 مباريات على نهاية المسابقة)، وبفارق نقطتين خلف جيرونا، والذي خاض مباراة أكثر.

ويعاني أندرياس كريستنسن، أحد أهم اللاعبين في خطة المدرب تشافي هيرنانديز، من عدم الراحة بسبب آلام علية في الأسابيع الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يكمل المدافع الذي يعتمد عليه تشافي لسد ثغرة وسط الميدان، أيا من المباريات الأربع الأخيرة الانزعاج العضلي، إذ شارك أمام جيرونا في 69 دقيقة، قبل أن يخوض الشوط الأول فقط في مواجهتي فالنسيا وريال مدريد، و62 دقيقة ضد قادش.

ولا يريد تشافي الاستغناء عن صاحب الـ 28 عامًا في المباريات الحاسمة المقبلة، إذ يمنح يخلق حالة من التوازن في وسط الملعب، إلى جانب مساهماته الهجومية والدفاعية في الكرات الثابتة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد اليوم الإثنين، ويضع الفوز نصب عينيه، حتى يستعيد الوصافة التي فقدها بالخسارة أمام جيرونا مؤخرًا.