لم يكسر الرقم القياسي للمصري عز الدين بهادر .. إيطالي بعمر 72 عامًا يشارك في الدرجة الثالثة!

بالرقم 51، الذي يحدد تاريخ ميلاده، ظهر سيباستيانو بوسيليبو في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، لكنه لم يكسر رقم المصري عز الدين بهادر لأكبر لاعب..

بالقميص رقم 51 على ظهره، الذي يحدد تاريخ ميلاده، شارك سيباستيانو بوسيليبو في مباراة بالدرجة الثالثة الإيطالي، ليشارك بذلك وعمره 72 عامًا.

ما حدث في الدقيقة 70 من مباراة سوكر ستورنارا وأسكولي ساتريانو كان فريدًا من نوعه، حيث تم استدعاء بديل من على مقاعد البدلاء، حيث كان بالفعل يقوم بالتسخين لبضع دقائق.

يستعد سيباستيانو بوسيليبو بالقرب من الخط، ولكن من هو ولماذا تعتبر قصة بوسيليبو خاصة جدًا؟ بادئ ذي بدء لأنه رئيس نادي سوكر ساتورنارا.

رئيس ساتورنارا، الذي خاض المباراة بعمر 72 عامًا، صنع التاريخ في كرة القدم الإيطالية، كأكبر لاعب يشارك في مباراة رسمية، لكنه لم يكسر الرقم القياسي العالمي.

ويحمل المصري عز الدين بهادر الرقم القياسي كأكبر لاعب في العالم، بعد مشاركته في مباراة مع نادي 6 أكتوبر بعمر 74 عامًا و125 يومًا.

بهادر دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ونُشرت قصته عبر حسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية في عام 2020، كواحدة من القصص الملهمة في تاريخ كرة القدم.