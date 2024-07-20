"لم يقصد الإهانة".. لفظ عنصري يدفع شباب ليفربول للانسحاب أمام فرانكفورت!

ماذا حدث؟

تسبب حادث عنصري بين لاعبي فريقي شباب آينتراخت فرانكفورت وليفربول تحت 19 عام ً ا، في إلغاء المباراة التي استضافتها مدينة شفايبيش هال جنوب ألمانيا.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن فريق ليفربول تحت 19 عامًا غادر الملعب بينما كانت النتيجة (1-1)، بعد تعرض أحد زملائهم في الفريق لإساءة عنصرية.

وأوضحت أن أحد لاعبي فرانكفورت استخدم مصطلحًا عنصريًا استهدف به إهانة الخصم، وهو ما دفع لاعبي ليفربول للخروج من الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت تيمو هاردونج، إن "اللاعب المتهم أسيئ فهمه، إذ استخدم مصطلح (digga)، الذي يعني (أخي - صديقي).

وأضاف هاردونج في تصريح لـ"بيلد": "نادينا متعدد الثقافات ولدينا قيم واضحة نتمسك بها ونطالب بها باستمرار. لا مكان للعنصرية هنا، لكننا ما زلنا نأخذ مثل هذا الاتهام على محمل الجد".

وختم: "لاعبنا أكد أنه استخدم كلمة (ديجا)، وليس لدينا شك في صحة كلامه، يمكننا استبعاد العنصرية تمامًا، إنها مسألة لغوية، لذلك نأمل أن نكون قد أوضحنا سوء التفاهم مع اللاعبين والمسؤولين في نادي ليفربول".