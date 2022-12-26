لم يغادر المنتخب فقط .. بنزيما يُلمح لعدم العودة إلى فرنسا بعد الاعتزال

النجم الفرنسي أعلن اعتزاله اللعب دوليًا

يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما لم يُعلن اعتزال اللعب مع منتخب فرنسا فقط بل قرر عدم العودة إلى البلاد للحياة فيها عقب نهاية مسيرته مع ريال مدريد.

المهاجم المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 أعلن مؤخرًا اعتزاله اللعب دوليًا بعد الجدل الذي صاحب غيابه عن قائمة الديوك في كأس العالم قطر 2022، حيث كان ضمن القائمة ثم استبعد في اللحظات الأخيرة وغادر الدوحة لتعرضه للإصابة، لكنه تعافى وكان قادرًا على خوض المراحل الإقصائية خاصة مع وصول المنتخب للمباراة النهائية.

صحيفة ريليفو الإسبانية كشفت عن خطوة مهمة قام بها بنزيما مؤخرًا تلمح بشكل قوي لاستقراره في العاصمة الإسبانية عقب الاعتزال، حيث سجل نفسه مواطنًا مدريديًا في بلدية مدريد والسجل المدني الخاص بالمدينة، وذلك بعدما اشترى منزلًا في وسط العاصمة.

وقد أصبح يحق لصاحب الـ35 عامًا التصويت في انتخابات البلدية وإجراء أي معاملة إدارية كمواطن مدريدي، وهو ما يدعم حديثه مؤخرًا عن نيته الاعتزال مع ريال مدريد والبقاء للعيش في العاصمة الإسبانية.

بنزيما كان قد بدأ مسيرته مع منتخب الديوك عام 2007 وقد خاض جميع البطولات الكبرى معه قبل أن يُستبعد من يورو 2016 ومونديال 2018 نتيجة قضية الابتزاز التي ارتبط بها مع زميله ماثيو فالبوينا، وبعد غياب 6 سنوات عاد المهاجم الفذ لقائمة المنتخب الفرنسي عام 2021 وكان جزءًا من قائمته لكأس العالم 2022 قبل أن يغادر قطر في اللحظات الأخيرة لتعرضه للإصابة.

المهاجم الذي يُعد من الأفضل في العالم خلال العقد الأخير لعب مع فرنسا 97 مباراة سجل بها 37 هدفًا، ويهدف الآن للعودة للعب مع ريال مدريد خلال مواجهة بلد الوليد يوم الجمعة القادم في الدوري الإسباني بعد غيابه عن المباريات الأخيرة وكأس العالم للإصابة.