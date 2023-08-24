لم يعتد مثل هذه الأمور .. وحشية الليجا تُدهش جوندوجان!

على الرغم من غضبه لما رآه في الليجا .. إلا أنه يُحاول التأقلم مع الطريقة "الأقل نبلًا" في كرة القدم!

لعب إلكاي جوندوجان، الوافد الجديد إلى صفوف برشلونة، أول مباراتين في الدوري الإسباني كلاعب كأساسي في تشكيلة تشافي هيرنانديز أمام قادش وخيتافي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوندوجان اندهش بما رآه في الدوري الإسباني، على الرغم من كونه لاعبًا محترفًا منذ 14 عام (7 أعوام في الدوري الألماني و7 في الدوري الإنجليزي الممتاز).

وأشارت الصحيفة إلى أن جوندوجان شاهد الجانب السئ من الليجا، حيث رأي كيف يصرخ اللاعبين من أجل خداع الحكام، وكيفية إهدار الوقت بشكل متعمد بالإضافة إلى رؤية المنافسين يتظاهرون بالإصابة.

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كما أوضحت الصحيفة أن لاعب مانشستر سيتي السابق لم يعتد على مثل هذه التصرفات في كرة القدم، إلا أنه يحاول التأقلم على هذه الطريقة "الأقل نبلًا".

واختتمت الصحيفة في تقريرها أن أكثر شئ يُثير غضب جوندوجان ولاعبي برشلونة هو أنه من بين البطاقات الصفراء الست التي حصل عليها البرسا هذا الموسم، أربعة منها كانوا بسبب الاحتجاجات.