لم يصنع إلا لبيليه ومارادونا.. تمثال خاص لـ ليونيل ميسي بعد التتويج بكأس العالم

يتلقى ليونيل ميسي جميع أنواع التكريم بعد التتويج مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، هذه المرة كان الدور على تمثال مصنوع له خصيصًا لم يصنع إلا لبيليه ومارادونا.

هذا التمثال سيوضع في المتحف الخاص بالاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول" إلى جوار تمثالين للنجمين البارزين اللذين سبقا ميسي في تتويج بلادهما بلقب كأس العالم.

التمثال يظهر لحظة إمساك ميسي بلقب كأس العالم، البطولة التي صبر كثيرًا حتى حصل عليها.

وكتب ميسي عبر إنستجرام: "أشكر الكونمبيول على هذا الشرف وهذه اللحظة.. لقد كانت خاصة وعاطفية".

أيام طيبة يعيشها ميسي مع منتخب بلاده، وصل إلى هدفه رقم 99 بقميص الألبيسيليستي ولديه فرصة لدخول نادي المئة حين يلاقي كوراساو الثلاثاء، كما وصل بشكل عام إلى 800 هدف مع الأندية والمنتخب.