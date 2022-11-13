لم يسجل أو يصنع.. أرقام متوسطة لميسي في المباراة الأخيرة قبل المونديال

ميسي ساهم في فوز باريس سان جيرمان

شارك ليونيل ميسي أساسيًا في فوز فريقه باريس سان جيرمان ضد نادي أوكسير بنتيجة 5-0، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الفرنسي.

لم يسجل البرغوث ولم يصنع حتى، لكنه ساهم في تسجيل الهدف الأول، حيث ظهر بأداء متوسط في آخر مباراة له مع الفريق الباريسي قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

ماذا قدم ميسي ضد أوكسير؟

شارك ميسي لمدة 75 دقيقة وخرج بديلاً لزميله بابلو سارابيا، وفي خلال تلك الدقائق لمس البرغوث الكرة 69 مرة.

ومرر ليونيل 43 تمريرة صحيحة بنسبة 74.1% وهي نسبة جيدة ولكن ليس مع ميسي، وقدم الأرجنتيني تمريرة مفتاحية وحيدة.

وجاءت تمريرة ميسي المفتاحية لتساهم في تسجيل الهدف الأول، حيث أرسل ليونيل تمريرة نموذجية لنونو مينديش الذي أرسل الكرة بدوره لكيليان مبابي الذي وضعها في الشباك.

وسدد ميسي الكرة 3 مرات، جاءت واحدة خارج الإطار، وواحدة منعت من الوصول، والأخيرة ارتطمت في العارضة.

وأرسل ميسي 6 كرات طويلة وصل 3 منهم بنجاح، ودخل في 5 صراعات أرضية انتصر في 4 منهم، ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة فقط.

هل يساعد ميسي باريس سان جيرمان على تحقيق الألقاب؟

حتى الآن، يسير فريق باريس سان جيرمان بصورة جيدة للغاية في بطولة الدوري ودوري الأبطال، حيث يتصدر جدول ترتيب المنافسة المحلية كما وصل لدور الـ 16 باللقب القاري.

كما أن ميسي يظهر بصورة مميزة هذا الموسم مع الفريق الباريسي، فبعد فشل الموسم الماضي في تقديم عروضه الاستثنائية، يعود البرغوث من جديد إلى مستواه المعهود.

مسألة تحقيق البطولات مع باريس مطروحة بشدة، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بالألقاب المحلية، لكن يظل الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يسعى الأرجنتيني لتحقيقه.