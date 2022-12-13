لم يرم المنديل.. رونالدو مستمر مع البرتغال من أجل يورو 2026!

النجم البرتغالي لن يعتزل اللعب الدولي

يبدو أن كريستيانو رونالدو لم يرم المنديل، حيث تشير التقارير الصحفية إلى رغبة صاروخ ماديرا في مواصلة المشوار الدولي ومساعدة منتخب بلاده في تحقيق الإنجازات.

رونالدو كان قد خرج باكيًا من أرض الملعب في قطر، بعد أن هزمت البرتغال على يد المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

وكان البعض يلمح لإمكانية انتهاء رحلة صاروخ ماديرا الدولية مع البرتغال، خصوصًا مع صعوبة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

لكن صحيفة "CM Journal" البرتغالية أفادت أن رغبة كريستيانو حاليًا هي الاستمرار في مواصلة اللعب مع البرتغال والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

وأضاف التقرير أن فرص رونالدو بالتواجد في تشكيلة البرتغال ستزيد إذا قرر المدرب فرناندو سانتوش الرحيل، بعد تدهور العلاقة بينه وبين كريستيانو.

جدير بالذكر أن رونالدو حتى الآن لم يعلن عن وجهته المقبلة، حيث تم فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد وهو الآن لا يتواجد في صفوف أي فريق.