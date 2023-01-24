لم يحضرا حفل ذكرى 1998 .. نجم فرنسا يكشف كواليس أخبار عداء ديشان وزيدان!

نجم فرنسا السابق يكشف الكواليس حول الأخبار المتعلقة بالعداء بين زين الدين زيدان وديدييه ديشان.

سخر روبرت بيريز نجم منتخب فرنسا السابق من الأخبار المتداولة بشأن وجود عداء بين زميليه السابقين، ديدييه ديشان وزين الدين زيدان بسبب منصب المدير الفني للديوك.

وأقيم مساء الإثنين عشاء يضم نجوم منتخب فرنسا في 1998، والذين قادوا "الديوك" إلى أول لقب في كأس العالم، وهو العشاء التقليدي الذي يقام في كل عام، لكن غاب عنه ديشان وزيدان.

مدرب منتخب فرنسا الحالي كان قد ألزم نفسه بالفعل بمباراة خيرية في موناكو، فيما يظل سبب غياب "زيزو" عن العشاء مجهولًا.

بيريز قرر الرد على الشائعات حول وجود خلاف بين زيدان وديشان، على خلفية رغبة "زيزو" في تولي منصب مدرب منتخب فرنسا، قبل أن يخرج نويل لو جرايت الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم للسخرية من زيدان وأنه لا يجد فريقًا ليدربه.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "ما يمكنني قوله هو أنه لا يوجد خلاف حقًا، في بعض الأحيان يكون من الصعب تحقيق جميع الطلبات، والآن علينا فقط احترام أولئك الذين لم يكونوا موجودين على العشاء".

وأضاف: "لقد قلت من قبل، ما زلنا متحدين وما زلنا عائلة، وقد ابتكرنا شيئًا فريدًا في فرنسا، ويجب ألا يختفي".

وبشأن العلاقة بين زيدان وديشان، أكد بيريز أنه لا يعرف من بدأ الحديث عن التنافس المزعوم بينهما، وأنهم اعتادوا على ذلك من الصحافة.

وقال: "في عام 1998، قال الجميع إننا لن نكون أبطال العالم، ونحن نعرف القصة بالفعل".

واختتم: "أنشأ كريستوف دوجاري مجموعة واتس آب مع اللاعبين، يمكنني أن أخبرك أننا ضحكنا كثيرًا عند رؤية بعض الأخبار، يمكنني أن أؤكد لكم أننا نتمسك ببعضنا البعض".