"لم يحدث حتى في عقد كريستيانو رونالدو الملياري" .. شرط تاريخي يعرقل صفقة الشباب الكبرى

أسرار جديدة في ميركاتو نادي الشباب..

SHAHID

فجّر الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل عن ميركاتو الليث الشتوي "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشباب الذي تعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش، في يناير 2024، خسر العديد من الصفقات الشتوية الكبرى؛ على رأسها المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، والجناح المغربي حكيم زياش، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

آل الشيخ كشف في تصريحات مع برنامج "الرياضة سكوب"، عن أن لجنة الاستقطابات، عطلت انتقال المهاجم الجزائري بغداد بونجاح إلى الليث الشبابي، بشرط يحدث "لأول مرة في التاريخ".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن الإدارة الشبابية، اتفقت مع نادي السد وحصلت على موافقة بونجاح؛ لإتمام الصفقة، والتوقيع على عقود لمدة موسم ونصف.

وأضاف: "صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن تركي، عضو الشرف الذهبي، وضع في حسابات نادي الشباب، قيمة الصفقة بالإضافة إلى رواتب اللاعب، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024".

وتابع طلال آل الشيخ: "الشباب تفاجأ باللجنة، تطلب وضع قيمة رواتب اللاعب، لمدة العام والنصف بالكامل"، لافتًا إلى أن ابن تركي، حاول التفاوض على هذا الشرط، واستبداله بـ"شيك مؤجل الدفع"، للموسم الرياضي القادم.

وأوضح آل الشيخ، أن موافقة اللجنة وصلت إلى نادي الشباب، قبل 24 ساعة فقط من إغلاق باب الميركاتو الشتوي؛ الأمر الذي أدى إلى عرقلة الصفقة، وعدم انضمام المهاجم الجزائري إلى الفريق.

واختتم المدير التنفيذي السابق تصريحاته؛ بالقول: "لماذا يحدث ذلك مع الشباب فقط؟.. حتى أنه لم يتم وضع قيمة رواتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، التي تزيد عن مليار ريال، في خزينة النصر".

SHAHID