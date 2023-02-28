"لم يحترمونا".. مدرب كرواتيا ينضم إلى ريال مدريد ويفتح النار على "فيفا"

الحائز على برونزية كأس العالم غير معجب بنتائج جائزة الأفضل

عبر زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا عن سخطه حيال قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في اختياراته لجوائز "الأفضل" في 2022، وبالأخص ما هو تجاه منتخب كرواتيا.

ورفض داليتش التصويت بالأساس في اختيارات قائمة الأفضل، مبررًا ذلك بعدم احترام الإنجاز الكرواتي بالوصول إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2022 بل تحقيق الميدالية البرونزية.

وقال داليتش في تصريحات لموقع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "إذا كان هذا الإنجاز قد حققه لاعبون أو مدربون إنجليز أو برازيليون أو ألمان أو إسبان أو إيطاليون، لكان الأمر قد اختلف تمامًا".

وأردف: "ما حدث تجاه منتخب كرواتيا هو عدم احترام للإنجاز الذي تحقق، أن تفوز بميداليتين متتاليتين أمر رائع، ولكن ما حدث من الاتحاد الدولي عدم تقدير لما قمنا به، سواء كمجموعة لاعبين، أو بالنسبة لي كمدرب".