"لم تحدث في عهد ميسي" .. جمهور برشلونة يهاجم النادي بسبب الملعب الجديد

لماذا غضبت جماهير برشلونة من الإدارة؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن مشجعي برشلونة غاضبين من النادي قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

وسيلعب برشلونة مبارياته في الموسم الجديد على ستاد ملعب الأولمبي بجبل مونتجويك، بسبب أعمال الصيانة في استاد كامب نو.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو" فإن إدارة برشلونة ستعرف يوم 6 يوليو القادم عدد الأعضاء الذين سيحجزون ما يسمى ب "بطاقة برشلونة الأولى 2023-2024 في ملعب الأولمبي على جبل مونتجويك.

وتابعت الصحيفة أن الاشتراكات الموسمية لجماهير برشلونة عددها أكثر من سعة الملعب وبالتالي لن يستطيع عدد كبير من جماهير النادي أن تذهب للمباريات وهذا سبب غضبهم، ولا يعني طلب تصريح المنطقة الحصول على مقعد ثابت حيث يجب تأكيد الحضور قبل ستة أيام من كل مباراة من خلال تطبيق الأعضاء أو الموقع وإلا فلن يخصص النادي مقعدًا.

واشترك 12500 من أصل أكثر من 140،000 عضو، وقال جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أمام كاميرات TV3 يوم الجمعة الماضية أنه خفض تكلفة التذكرة إلى 50٪ وفتح قائمة الانتظار للاشتراك لمدة ثلاثة أيام.

وحجز برشلونة 27000 مقعدًا لمشجعيه من أصل 49000 مقعدًا في الملعب المؤقت، وأعطى النادي حقوقًا تفضيلية لـ80 ألف عضو من خلال اشتراك، وبعد الانزعاج الذي أعرب عنه الأعضاء بالأسعار المحددة في البداية تم تخفيض التكلفة بين 870 يورو (لمنصة كبيرة) و 360 (للهدف) أي أقل بنسبة 25٪ تقريبًا من كامب نو.

وسخر أحد المشجعين من إدارة برشلونة بسبب إجراءات الملعب المؤقت قائلًا: " مع ميسي كان سيكون كل شئ أسهل بالطبع".