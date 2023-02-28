"لم أمتلك الشجاعة للحديث عن برشلونة أمام ليونيل ميسي"

كواليس حوار نجمة برشلونة مع الأسطورة الأرجنتينية

كشفت أليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونة الإسباني، عن كواليس حوارها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

أليكسيا تواجدت في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، الإثنين، من أجل التتويج بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022، في الوقت الذي حصل فيه ميسي على أفضل لاعب.

وخلال حديثها مع "راديو كتالونيا" تم سؤال نجمة برشلونة عن ما إذا كانت سألت ميسي عن إمكانية عودته لبرشلونة، وأجابت قائلة:"أنا لست جريئة لدرجة أن أسأله عن هذا الأمر".

وأضاف:"تحدثنا عن الجائزة وقمنا بتهنئة بعضنا البعض، سألني عن إصابتي، وقمت بتهنئته على الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين".

يذكر أن ميسي رحل عن برشلونة بعد نهاية عقده في 2021، وهناك العديد من الشكوك حول تجديد عقده مع باريس قبل نهايته في 30 يونيو القادم.