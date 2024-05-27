“لم أكن أريد”.. فينيسيوس يكشف كيف أجبره أنشيلوتي على التطور!

فينيسيوس يكشف عن طريقة أنشيلوتي...

كشف فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، كيف أجبره كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي، على التطور والتحسن رغمًا عنه.

وأكد اللاعب البرازيلي، أنه لم يكن يرغب في تغيير مركزه المعتاد على الجناح، ولكن بفضل أنشيلوتي قدم فينيسيوس، واحد من أفضل مواسمه وساهم في حصول الميرينجي على لقب الدوري، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: "لقد أقنعني أنشيلوتي، بتغيير مركزي لم أكن أريد ذلك، لقد علمني اللعب من العمق أيضًا، وفي خلال عام واحد تطورت بشكل أكثر من أي وقت مضى".

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وفي خلال مشاركته هذا الموسم مع ريال مدريد، في 22 مباراة بالدوري الإسباني نجح فينيسيوس في تسجيل 15 هدفًا، كما صنع خمسة أهداف آخرين، بالإضافة إلى مشاركته في تسعة أهداف بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي، يأمل في مواصلة نجاحاته هذا الموسم، وقيادة فريقه لتحقيق دوري أبطال أوروبا، في ختام الموسم مساء السبت المقبل أمام بوروسيا دورتموند، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.